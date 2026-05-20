Auf der Grünen Insel in Hambach soll eine Bäckerei entstehen. Ein Bürger will dort lieber eine Erinnerungsstätte fürs Hambacher Fest. Wie reagieren Stadt und Ortsvorsteher?

In Hambach gibt es Redebedarf. Zumindest bei Bernd Roth. Im März hat er mit Interesse die Berichterstattung verfolgt, dass die seit Jahren im Weindorf vertretene Bäckerei Ehrat auf der Grünen Insel an der Weinstraße einen Bäckereipavillon für ihren Verkauf samt kleinem Café und Toiletten errichten will. Der Bauausschuss der Stadt Neustadt und der Hambacher Ortsbeirat hatten den Weg für das Vorhaben grundsätzlich mit großer Mehrheit freigemacht. Nun müssen noch viele Einzelheiten geklärt werden, ehe bei dem Projekt die nächsten Schritte kommen.

Doch der Hambacher Roth will sich jetzt schon einmischen: „Ich bin überhaupt nicht gegen die Bäckerei, aber ich bin gegen diesen Standort.“ Der 88-Jährige verweist auf Leerstände in der Nähe der Grünen Insel, die seiner Meinung nach besser für die Bäckerei geeignet wären. „Hat man sich wirklich um Alternativen bemüht?“, fragt er. Denn eines der zentralen Argumente in den Gremien war, dass man die Bäckerei Ehrat gerne in Hambach halten würde, es außer der Neubau-Option auf der Grünen Insel keine anderen Möglichkeiten gebe. Außerdem stört Roth, dass auf die Grünfläche „ein neun Meter langer Kasten kommt, direkt an die Straße“. Seiner Meinung nach ist das Projekt „auf der Grünen Insel deplatziert, es gehört hier nicht hin“. Zudem sorgt er sich, dass die geplanten Toiletten am Pavillon verschmutzt werden.

„Auf Hambach aufmerksam machen“

Bernd Roth hat sich aber nicht nur bei der RHEINPFALZ gemeldet, um zu meckern. Er hat sich auch Gedanken gemacht, da er die Grüne Insel gerne erhalten würde: „Es ist ja die einzige Grünfläche Hambachs.“ Er stimmt dabei mit der Grundidee, das Areal aufzuwerten, überein. Aufgrund der zentralen Lage an der Weinstraße und direkt am „Eingang“ zu Hambach könnte er sich jedoch vorstellen, „hier etwas mit Bezug zum Hambacher Fest zu machen“. In einer Skizze hat Roth, früher selbst im Architekturbereich tätig, seine Gedanken zu Papier gebracht. Mit Pflastersteinen solle demnach ein kleiner Weg geschaffen werden, der zu einem kleinen Platz führt. Auf diesem wiederum wünsch sich Roth eine „Erinnerungsstätte fürs Hambacher Fest“ in Form eines aufgeklappten Buchs. „Dazu könnte man zwei Tafeln hochkant aufstellen“, so Roth. „Ich finde, man sollte hier etwas machen, um auf Hambach und das Hambacher Fest aufmerksam zu machen.“ Rund um die kleine Erinnerungsstätte könnte man zudem Sitzbänke aufstellen. „Ich würde mich bei der Gestaltung auch kostenfrei einbringen“, sagt Roth. Finanziert werden könne alles über den Hambacher Förderverein. Motiviert habe ihn, „dass mich Anwohner angesprochen haben, viele sind mit den Bäckerei-Plänen unzufrieden, daher habe ich mir Gedanken gemacht“.

Bernd Roth wünscht sich auf der Grünen Insel eine Erinnerung ans Hambacher Fest und hat dafür auch eine Skizze entworfen. Foto: Axel Nickel

Hambachs Ortsvorsteher Pascal Bender sagt: „Wir haben insgesamt vier Zuschriften zum potenziellen Bebauungsprojekt in der Ortsverwaltung erhalten. Die Nachfragen galten Größe, Standort Grüne Insel und alternativen Standorten.“ Er nehme Fragen und Sorgen der Anwohner ernst. Laut Stellplatzverordnung sind zwei Parkplätze direkt am Gebäude nachzuweisen. Das habe man im Entwurf entsprechend auf der Westseite in Verbindung mit Fahrradabstellplätzen berücksichtigt. Er wisse auch um die Sorgen, dass die am Bäckereipavillon geplanten Toiletten verschmutzt werden. Er halte diese Bedenken aber für unbegründet. Bender: „Die öffentlichen Toiletten können nur innerhalb der Öffnungszeiten des Bäckereibetriebs benutzt werden und werden von der Firma Ehrat in Ordnung gehalten.“

Beide Ideen umsetzen?

Bender erinnert zudem daran, dass nach dem Verlust des Backwagen-Standorts bei der ehemaligen Netto-Filiale viele Bürger mit der Bitte auf den Ortsbeirat zugekommen seien, im Bereich Oberhambach eine andere Verkaufsstelle für die Bäckerei zu finden. Bender: „Gemeinsam mit der Betreiberin haben wir uns auf die Suche gemacht. Wir sind sowohl aktuelle als auch potenzielle Leerstände im Hinblick auf eine Nutzung durch eine Bäckerei durchgegangen und mussten feststellen, dass keines der Objekte für diesen Zweck zu nutzen gewesen wäre.“ Die Gründe dafür seien vielfältig gewesen und reichten von der Größe der Flächen über die Park- und Anliefersituation, die vorgegebene Nutzung für ein Objekt, die man nicht hätte ändern können, bis hin zu mangelndem Interesse bei potenziellen Vermietern. Bender: „Erst nachdem wir alle uns bekannten Möglichkeiten geprüft hatten, erweiterte sich der Blick für andere Flächen. Bei der gemeinsamen Suche fiel dann der Fokus auf die Grüne Insel.“ Diese Fläche solle mit dem Bäckereipavillon zu einem Begegnungsort für Jung und Alt aufgewertet werden, so der Ortsvorsteher. Zur Idee von Bernd Roth meint er: „Eine Erinnerungsstelle auf der Grünen Insel zu gestalten, ist immer noch möglich und würde ganz sicher, zusammen mit einem Bäckereibetrieb, die Aufenthaltsqualität auf der Grünen Insel erhöhen.“

Auch bei der Stadt hätten sich Kritiker des Projekts gemeldet, informiert Sprecher Tobias Grauheding auf Anfrage. Er betont ebenfalls zum Hintergrund der Entwicklung: „Leerstehende Praxisräume beziehungsweise Gewerbeflächen lassen sich nicht immer in Verkaufsflächen für Lebensmittel mit Außenbestuhlung umwandeln.“ Sollte es aus Hambach einen Alternativvorschlag für die Grüne Insel geben, wäre es aus Sicht der Stadt „wünschenswert, wenn ein solcher zunächst über den Ortsbeirat eingebracht und dort diskutiert wird. Schließlich wurde die Aufwertung der Grünfläche auch aus dem Ortsteil angestoßen“. Der Ortsbeirat habe klar formuliert, dass mit dem Neubau auch ein sozialer Treffpunkt sowie eine öffentlich nutzbare Toilette entstehen sollen. Grauheding ergänzt: „Eine isolierte Aufwertung der Grünfläche durch eine öffentliche Maßnahme wäre als freiwillige Leistung finanziell nicht einfach darstellbar.“ Allerdings sehe die Stadtverwaltung im Bau eines Bäckereipavillons keinen Grund, der gegen „eine Erinnerungsstelle fürs Hambacher Fest“ spreche. Beide Vorhaben würden sich nicht ausschließen, da sie jeweils nur kleine Teile der Grünfläche beanspruchten. „Die Ideen könnten also auch beide dort umgesetzt werden. Doch auch dies sollte zunächst vor Ort in Hambach diskutiert werden.“