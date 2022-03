Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) beginnt nach eigener Aussage am Montag, 7. März, in den Ortsteilen mit der Leerung der Grünabfalltonnen. Diese werden jeweils in den Monaten März bis November alle zwei Wochen geleert, in der Regel montags. Die genauen Termine stehen im Abfallkalender. In den Abfuhrbezirken der Kernstadt werden die Grünabfalltonnen in diesem Jahr erstmals am 14. März geleert.

Zu den Garten- und Grünabfällen zählen Materialien wie Rasenschnitt, Äste, Laub, Blumen, aber keine Bioabfälle aus der Küche.

Die gebührenpflichtige Grünabfalltonne ist laut ESN für all diejenigen gedacht, die diese Materialien nicht im eigenen Garten kompostieren können und denen es zu aufwendig ist, diese zur Grünabfallsammelstelle auf den Wertstoffhof, Nachtweide 7 a, zu bringen.