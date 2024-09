Am Sonntag hatte das Neustadter Stadionbad das letzte Mal in dieser Sommersaison geöffnet. Mit fünf Wochen fällt die Schließzeit länger aus als sonst, was unter anderem an der Montage einer neuen Traglufthalle liegt.

Tickets für das Stadionbad gibt es bereits im Online-Shop, eingelassen werden die Besucher aber erst wieder ab Samstag, 5 Oktober. Normalerweise beträgt die Schließzeit nach der Sommersaison drei Wochen. Dass es diesmal zwei Wochen mehr sind, begründet Markus Schuler, als Fachbereichsleiter bei den Stadtwerken für das Bad zuständig, damit, dass größere Arbeiten anstehen. So wird eine neue Traglufthalle montiert. Diese werde in der kommenden Woche geliefert und dann auch aufgebaut.

Die Traglufthalle, die noch im vergangenen Winter das Becken überspannte, war rund zehn Jahre in Betrieb. Aufgrund des regelmäßigen Auf- und Abbaus hätten solche Konstruktionen nur eine begrenzte Lebensdauer, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück zu Beginn der Wintersaison 2023. Zu den Investitionskosten der neuen Traglufthalle sagte Mück seinerzeit, diese lägen im „sechsstelligen Bereich“.

Neben der Montage der neuen Halle wird in der aktuellen Schließzeit die Chlorgasanlage erneuert ebenso wie die Decke im Verbindungsgebäude von Umkleide und Traglufthalle. Außerdem werden im Schwimmerbecken etliche Fliesen ersetzt.

Besucherzahlen gehen nach oben

Bei den Besucherzahlen ist es nach einem schwachen Jahr 2023 wieder nach oben gegangen. Nach vorläufigen Zahlen kamen rund 85.000 Badegäste, berichtet Schuler. Das waren zwar weniger als 2022 (91.633), aber deutlich mehr als im vergangenen Jahr, als 75.257 Besucher gezählt wurden.

Dabei hatte die Sommersaison alles andere als gut begonnen. „Der Juni war eine Katastrophe“, sagt Schuler. Zu Sommerbeginn verleidete das Wetter mit sehr wechselhaften Phasen und teils kühlen Temperaturen vielen Menschen einen Schwimmbadbesuch.

Maßgebliche Vorfälle wie Streitereien oder Auseinandersetzungen wurden nach Angaben der Stadtwerke nicht verzeichnet, da die Stadionbad GmbH durch Sicherheitskräfte Unterstützung erhält und hierbei schon seit mehreren Jahren positive Erfahrungen gemacht habe. „Auch größere Unfälle wurden ebenfalls nicht verzeichnet. Wir konnten uns über die letzten Jahre im Sicherheitsstandard nochmals deutlich besser aufstellen und waren jederzeit auf aktuelle Gegebenheiten vorbereitet“, berichtet Schuler.

Die Schwimmkurse für Kinder wurden Schulers Angaben zufolge sehr gut angenommen und deshalb auf zehn Kursangebote in dieser Saison erhöht.

Zu Beginn der Sommersaison 2024 gab es einen größeren Rohrbruch einer internen erdverlegten Wasserleitung im Bereich des Sprungbeckens, der innerhalb einer Woche behoben wurde.

Neue Öffnungszeiten auf der Website

Auch die Brücke von der Talstraße über den Speyerbach zum Stadionbad musste aus sicherheitsbedingten Gründen vor einigen Wochen gesperrt werden und wird derzeit saniert. Ein Termin, ab wann die Brücke wieder für den Autoverkehr freigegeben werden kann, könne noch nicht genannt werden.

Für die Wintersaison gibt es neue Öffnungszeiten, weil sich die Termine für das Schulschwimmen geändert haben. Wann das Stadionbad geöffnet hat, ist auf der Website www.swneustadt.de/stadionbad zu erfahren.

Das Ende der Wintersaison 2024/2025 und der Beginn der Sommersaison 2025 wird jeweils im Vorfeld bekanntgegeben, heißt es noch von den Stadtwerken.