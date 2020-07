Am späten Samstagvormittag kam es in Neustadt zu einem größeren Stromausfall. Davon betroffen war ein Teil von Winzingen, das Weinstraßenzentrum sowie das Industriegebiet Nachtweide. Es handelte sich um einen Erdschluss im 20.000-Volt-Netz der Stadtwerke Neustadt. Nach rund einer halben Stunde konnten Nachtweide und Weinstraßen-Zentrum gegen 11.30 Uhr wieder in Betrieb genommen werden, wie die Stadtwerke auf ihrer Internetseite mitteilten. Im Bereich Europastraße dauerte es etwas länger. Keine Angaben gab es zur Ursache des Erdschlusses. Zu einer solchen Störung kommt es unter anderem dann, wenn Isolatoren beschädigt oder verschmutzt sind oder wenn Äste oder Vögel auf einer Freileitung im Mittelspannungs- oder Hochspannungsnetz gefallen sind beziehungsweise darauf sitzen.