In Neustadt wird es keine größer angelegte Impfaktion wie in Speyer geben. Darüber hat Oberbürgermeister Marc Weigel am Mittwoch auf Nachfrage informiert.

Speyer hatte Mitte Mai für Schlagzeilen gesorgt, weil unter Federführung eines örtlichen Mediziners 1500 Menschen von überall her erstmals gegen Corona geimpft worden waren.