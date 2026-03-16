Die Fahrbahndecke der A65 zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Nord und Neustadt/Weinstraße Süd wird erneuert. Entsprechende Informationen der RHEINPFALZ hat die zuständige Autobahn GmbH bestätigt. Ein genauer Beginn der Arbeiten steht demnach aber noch nicht fest. Start sei voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres, teilte Sprecherin Linda Mayer mit. Die Fahrbahndecke werde in beide Fahrtrichtungen erneuert. Außerdem soll auch die Brücke über die B38 an der Anschlussstelle Neustadt-Nord instandgesetzt werden. Durch die Bauarbeiten werde es zeitweise zu Sperrungen der Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Neustadt-Nord, teilt Mayer weiter mit und kündigt an: „Über den genauen Baustart sowie die verkehrlichen Auswirkungen werden wir rechtzeitig informieren.“