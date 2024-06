Fußball-Gottesdienste werden am Wochenende in der Martin-Luther-Kirchengemeinde gefeiert. Nicht nur wegen der Fußball-Europameisterschaft, sondern auch weil am 4. Juli das 70. Jubiläum des „Wunders von Bern“ ist.

Für Jüngere, die nicht wissen, was das „Wunder von Bern“ ist: Das ist die Bezeichnung für das legendäre Endspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz, bei dem die deutsche Nationalmannschaft die als unschlagbar geltende ungarische Mannschaft besiegte. An Internet dachte damals noch niemand und Fernseher waren selten, also hingen alle am Radio. Die Übertragung mit dem Sportreporter Herbert Zimmermann wurde zu einem legendären Stück Radiogeschichte.

Frank Schuster, Pfarrer der Martin-Luther-Kirchengemeinde, hatte die Idee, den Wochenschluss-Gottesdienst am Samstag in der Alten Winzinger Kirche und den Gottesdienst am Sonntag in der Martin-Luther-Kirche unter das Motto „70 Jahre Wunder von Bern“ zu stellen. Er habe früher eher Handball als Fußball gespielt, erzählt Schuster. Doch war er 25 Jahre Pfarrer in Kaiserslautern, da kommt man an Fußball nicht vorbei. Die FCK-Spieler Fritz Walter, Ottmar Walter, Horst Eckel, Werner Liebrich und Werner Kohlmeyer gehörten zu den „Helden von Bern“, die das „Wunder von Bern“ vollbrachten.

„Es sind normale Gottesdienste“, betont Schuster. Doch werden einige Sequenzen der Original-Radioübertragung vom 4. Juli 1954 zu hören sein, und es wird um Fußball und um Wunder gehen. Bei beiden Gottesdiensten singt außerdem der Gospelchor Groovitation. „Die Gottesdienst-Besucher können gern in Fan-Kleidung, mit Vereinsschals oder Fahnen kommen“, sagt Schuster. Und er verspricht: „Der Gottesdienst wird nicht länger als eine Halbzeit dauern.“

Termine

Wochenschluss-Gottesdienst, Samstag, 29. Juni, 18 Uhr, Alte Winzinger Kirche. Sonntag, 30. Juni, 9.30 Uhr, Martin-Luther-Kirche