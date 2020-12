Die Kirchen in der Region müssen auf die neuen Corona-Vorschriften der Landesregierung reagieren und sagen deshalb einige Gottesdienste und andere Veranstaltungen rund um Weihnachten ab. In katholischen Kirchen sind Gotesdienste zwischen dem 27. Dezember und dem 10. Januar gestrichen – mit Ausnahme von Beerdigungen.

Da die neue Verordnung es verbietet, dass Bläser an Gottesdiensten mitwirken, muss die für den 26. Dezember um 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche geplante Weihnachtssoiree ausfallen. Ein geplanter Saxofonist könne auf die Schnelle und ohne Probenmöglichkeiten nicht ersetzt werden, teilte Pfarrer Frank Schuster mit. Ebenso entfallen wird, mangels Resonanz, der für 22 Uhr geplante Gottesdienst an Heiligabend. Für 17 Uhr seien aktuell rund 60 Menschen angemeldet, bei 80 möglichen Plätzen. Die Gottesdienste an Heilige Abend im Gemeindezentrum Branchweilerhof können gefeiert werden – wie aber in der Martin-Luther-Kirche auch: nur nach Anmeldung.

Kein Spaziergottesdienst

Ende vergangener Woche hieß es zunächst noch, dass die Besucher des Spaziergottesdienstes im Kloster Neustadt an Heiligabend auf die Bläser verzichten müssen. Nun wurde der Spaziergang aufgrund der aktuellen Entwicklung der neuen Verordnung des Landes abgesagt, teilt das Kloster mit. Die Gottesdienste an Weihnachten in der Hallenkirche finden wie geplant statt. Allerdings gilt eine Obergrenze von 100 Teilnehmern. Da diese bereits erreicht ist, ist eine Anmeldung nicht mehr möglich.

Die Gottesdienste ab 27. Dezember bis einschließlich 10. Januar dürfen nicht mehr stattfinden, ebenso können die Patres in der Zeit keine Beichte mehr hören. Wie schon seit dem Frühjahr bieten die Herz-Jesu-Priester an, die Anliegen der Menschen in ihre täglichen Gebetszeiten aufzunehmen. „Schreiben Sie mir, was Ihnen am Herzen liegt“, sagt Pater Gerd Hemken. Seine E-Mailadresse lautet gerd.hemken@scj.de.