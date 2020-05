Die Pfarrei Theresia von Ávila befürchtet wegen steigender Besucherzahlen, dass die Plätze in den Gottesdiensten nicht ausreichen. Indes werden im Kloster Neustadt ab Donnerstag wieder Gottesdienste gefeiert − draußen statt drinnen.

An den vergangenen beiden Wochenenden habe sich gezeigt, dass die Anzahl der Gottesdienstbesucher wächst, teilt die Pfarrei Theresia von Ávila mit. Weil die Plätze möglicherweise nicht ausreichen, sei eine rechtzeitige telefonische Anmeldung ratsam. Die Besucher werden gebeten, frühzeitig zu kommen, um pünktlich starten zu können.

Zum Feiertag Christi Himmelfahrt finden folgende Gottesdienste statt: Mittwoch, 19 Uhr, St. Josef; Donnerstag, 9 Uhr, Mußbach, 10.30 Uhr St. Marien. Am kommenden Wochenende: Samstag, 18 Uhr, Königsbach, 18.30 Uhr St. Josef; Sonntag, 9 Uhr, Mußbach, 10.30 Uhr St. Marien, gestaltet als Wort-Gottes-Feier.

Gottesdienst im Freien

Ab diesem Donnerstag, Christi Himmelfahrt, finden im Kloster Neustadt wieder öffentliche Gottesdienste statt. „Wir werden an Sonn- und Feiertagen um 10 Uhr Eucharistie im Klosterpark feiern und zusätzlich dienstags um 15 Uhr“, kündigt Rektor Pater Gerd Hemken SCJ an. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich unter Telefon 06321/8750, 0171/2886139 oder per E-Mail an gerd.hemken@scj.de. Wie das Kloster mitteilt, wollte Pater Hemken schon lange ein Gottesdienstangebot im Freien machen und sieht in der gegenwärtigen Situation genau den richtigen Zeitpunkt dazu.