Seit vergangenem Sonntag sind Gottesdienste wieder erlaubt. Die Neustadter Kirchengemeinden gehen jedoch ganz unterschiedlich mit der Lockerung um. Nicht alle öffnen die Gotteshäuser. Ein Dekan öffnet zwar die Pforten, rät aber trotzdem dazu, zu Hause zu bleiben.

Pfarrer Michael Paul von der Gemeinde „Heilig Geist“ bleibt in der Krise humorvoll: „Wir können in der Geinsheimer Kirche zwei Plätze mehr anbieten als der Speyerer Dom.“ In Speyer seien unter Beachtung der Abstandsregeln nur 50 Gläubige zugelassen, in Geinsheim dürfen 52 Besucher Platz nehmen. Dennoch wird es nicht möglich sein, alle Christen, die in Geinsheim am Samstag um 18 Uhr die Heilige Messe feiern wollen, unterzubringen. Paul: „Normalerweise kommen rund 150 Gemeindemitglieder.“ Weil organisatorisch und kostenmäßig viele Punkte beachtet werden müssten, konzentriert seine Gemeinde sich, wie auch die anderen Gemeinden, auf die größten Kirchen.

Paul wird von breiter Unterstützung aus den Gemeindeausschüssen getragen. So illustrierte die Ausschussvorsitzende von Duttweiler, Melanie Walter, den aktuellen Pfarrbrief. Mit witzigen Zeichnungen machte sie die Regeln verständlich. 32 Vorschriften listet Paul im Pfarrbrief auf, mit denen die Gläubigen für die nächsten Wochen leben müssen. Innerhalb von wenigen Minuten hatte er Personen gefunden, die Desinfektionsständer bauten. Auch wenn nicht gesungen werden darf, bittet er: „Bringen sie die Gesangbücher mit.“ Er setzt darauf, dass auch ein stilles Mitlesen der Liedtexte eine tröstende Wirkung hat.

Dekan Michael Janson schreibt für die katholische Gemeinde „Theresia von Avila“ im Pfarrbrief zur Öffnung: „So ganz wohl ist mir dabei nicht, denken Sie gut darüber nach, ob Sie diesen Schritt mitgehen.“ Darauf angesprochen, dass daraus eine große Skepsis heraus zu lesen ist und sogar eher die Aufforderung, zu Hause zu bleiben, sagt er: „Ich bin froh, dass das so verstanden wird, denn so ist es auch gemeint. Meine Botschaft ist: Bleibt zu Hause. Die Kontaktsperren sind nicht aufgehoben. Es ist ein Dilemma für uns.“ Janson befürchtet, dass die Rückkehr zum normalen Leben viele Menschen gefährdet, wenn die Abstände nicht eingehalten werden.

Natürlich vermisse er die Gemeinschaft, doch eine Beziehung zu Gott könne auch alleine gepflegt werden. Als Vorschlag nennt er einen stillen Besuch in den Kirchen, zu Zeiten, wenn kaum jemand unterwegs ist. „Wir sollten unser Angebot zurückstellen, bis die Zeiten wieder besser geworden sind. Auch der Gang zur Kommunion ist eine problematische Situation.“ Für alle katholischen Gottesdiensten ist eine telefonische Anmeldung nötig.

Der evangelische Dekan Armin Jung (Stiftskirche) sieht bei einigen Kirchengebäuden räumliche Probleme: „Wenn eine Kirche durch die Abstandsregeln nur ein Dutzend Gläubige zulassen kann, dann gibt es in diesen Gemeinden eine große Zurückhaltung, jetzt einen Gottesdienst anzubieten.“ Selbst in der großen Stiftskirche dürften nur rund 45 Menschen Platz nehmen. Auf Voranmeldungen wird verzichtet, Jung rechnet nicht damit, dass es Überhänge gibt. „Ansonsten müssten wir dann auf den nächsten Gottesdienst verweisen. Erfasst werden aber natürlich die Kontaktdaten der Anwesenden.“

Dabei habe besonders die Stiftskirche eine gute Ausgangsposition. Statt Bänken gibt es seit der Renovierung Stühle. So werden überzählige Sitzgelegenheiten entfernt und die anderen mit Abstand gestellt. Eine Schutzmaske ist dennoch für jeden notwendig.

Jung lobt seine Kollegen: „In den vergangenen Wochen gab es von jeder Pfarrei kreative Angebote. Virtuelle Kontakte, Aufzeichnung von Gottesdiensten, schriftliche Botschaften. Dadurch erreichen wir andere Menschen als vorher, oft auch mehr Personen. Ich selbst hatte mehr persönliche Kontakte.“

So geht auch die Martin-Luther-Gemeinde in Winzingen noch nicht zu offenen Gottesdiensten über. Pfarrer Frank Schuster: „Das Presbyterium hat mit großer Mehrheit so entschieden. Abgestimmt wurde per E-Mail.“ An der Martin-Luther-Kirche bieten er und Pfarrerin Heike Sigmund ab Sonntag einen „Nemm ebbes mit-Gottesdienst“ an. Von 9.30 bis 11 Uhr gibt es eine Art „Drive In“: Radfahrer und Fußgänger erhalten an der Kirchentür, Autofahrer an den Garagen eine Papiertüte mit „geistiger Nahrung“ wie Kurzandacht, Predigt, Lied, Bild oder Symbol. Er betont: „Natürlich unter Abstand und mit Mundschutz.“ Damit könne man mehr Menschen erreichen als mit einem Gottesdienst unter Corona-Regeln.

Info

Bei den katholischen Gemeinden ist eine telefonische Anmeldung zu den Gottesdiensten notwendig. Bei allen Gottesdiensten sind Schutzmasken Pflicht. Die Kontaktdaten müssen angegeben werden. Der Ablauf der Liturgie ist entsprechend eingeschränkt. Weitere Informationen über die Angebote der Gemeinden gibt es auf der jeweiligen Homepage oder im Gemeindebrief.

Zur Sache: Gottesdienst-Termine

Evangelische Gottesdienste:

Sonntag: Prot. Kirchengemeinde Gimmeldingen: Prot. Kirche, 10 Uhr; Prot. Kirchengemeinde Hambach: Pauluskirche, 10 Uhr; Stiftskirche Neustadt: 10 Uhr; Prot. Kirchengemeinde Haßloch: Samstag: Wochenschlussgottesdienst, Christuskirche 18 Uhr, Sonntag: Christuskirche, 9.30 Uhr; Pauluskirche: 11 Uhr.

Katholische Gottesdienste:

Gemeinde Theresia von Avila: Samstag: 18 Uhr, St. Josef; Sonntag: 10.30 Uhr, St. Marien (jeweils mit Eucharistiefeiern). Maiandacht: Sonntag: jeweils in Königsbach und Mußbach um 18 Uhr; Gemeinde Heilig Geist: Samstag, 18 Uhr in Geinsheim; 18 Uhr: Neustadt, St. Pius; Sonntag: 9.30 Uhr, Geinsheim; 10.30 Uhr: St. Pius; (jeweils Heilige Messe), 18 Uhr: St. Pius, Wortgottesdienst.