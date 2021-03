Die an den kommenden Feiertagen bevorstehenden Gottesdienste in der Pfarrei Heilige Theresia von Ávila werden mit Anwesenheit von Besuchern gefeiert. Die genauen Zeiten und Orte für die Veranstaltungen von Gründonnerstag bis Ostermontag sind dem Kirchenblatt und der Webseite der Pfarrei zu entnehmen. Anmeldungen werden bis spätestens Donnerstag, 12 Uhr, im Pfarrbüro unter Telefon 06321/2902 entgegengenommen. Es ist auch möglich, diese direkt vor dem jeweiligen Gottesdienst auszufüllen. Besucher sind dazu verpflichtet, medizinische oder FFP2-Masken zu tragen. Die für Freitag in Königsbach angekündigten Kreuzwegandachten zur Klausenkapelle müssen dagegen entfallen. Die Stationen sind jedoch geöffnet und geschmückt, sodass man den Kreuzweg auch alleine gehen und betrachten kann.