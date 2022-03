„Die aktuelle Verordnung der Landesregierung bringt eine Erleichterung für die Teilnahme an den Gottesdiensten der katholischen Pfarrei mit sich“, erklärt Dekan Michael Janson von der Pfarrei Hl. Theresia von Avila in Neustadt. Laut Janson haben sich die Verantwortlichen entschlossen, weiterhin die 3G-Regel anzuwenden, das Tragen der Maske am Platz aber freizustellen. Nach wie vor ist es notwendig, dass die einzelnen Gottesdienstbesucher Abstand wahren, wenn sie nicht zum gleichen Haushalt gehören. Für die Gottesdienste besteht keine Anmeldepflicht.