Einen Gottesdienst mit besonderer musikalischer Begleitung feiert die katholische Kirchengemeinde Hl. Johannes XXIII. in Lambrecht am Sonntag, 27. Oktober.

Die Messe um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Herz Jesu in Lambrecht gestaltet dann die Pipeband „Strasser Garde“ aus Rheinhausen festlich mit. Unter dem gewaltigen, aber auch berührenden Klang von Dudelsäcken, Trompeten und Pauken werden die Gottesdienstbesucher in das Lob Gottes mit einstimmen. Im Anschluss findet ein kleines Konzert statt, auch ein Imbiss und Getränke werden angeboten. Die Mitglieder der „Strasser Garde“ spielen neben schottischer und irischer Pipemusik auch Arrangements populärer Songs. Neben Dudelsäcken kommen Brassinstrumente und Kesselpauken zum Einsatz. De Musiker treten in traditionellen Uniformen mit Schottenrock auf.