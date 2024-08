Bis 1998 hat er die Kirchengemeinde in Diedesfeld seelsorgerisch betreut, am 29. Juli feierte er seinen 95. Geburtstag: Für Anton Böckel, Pfarrer in Rente, findet am Samstag ein Gottesdienst statt.

Im April war es 69 Jahre her, dass Böckel zum Priester geweiht wurde. Danach war er kurz Kaplan in Speyer (St. Bernhard), bevor er für sechs Jahre als Domvikar nah an die Seite des Bischofs rückte. Ab 1963 war er Pfarrer in Diedesfeld, wo er bis zu seinem Ruhestand 1998 blieb. Bekannt war er, so berichtet Pfarrer Gerd Babelotzky, der den Feiergottesdienst am Samstag mit Böckel gestalten wird, für seine rhetorische Begabung und sein soziales Engagement. „Er besuchte Sonntag für Sonntag die Kranken im Hetzelstift, aber auch Zuhause, organisierte jährlich Spenden in fünfstelliger Zahlenhöhe für seinen Schulkameraden Bruder Paul Oden, der sich in Chile um Straßenkinder kümmerte, ließ aber auch die Armen in seinem Umkreis nicht ohne seine Hilfe“, erzählt Babelotzky. Böckel unterstützte die Pläne zur Gemeindeerneuerung in der Seelsorge, die Weihbischof Ernst Gutting in der Diözese vorantrieb. Die Gemeinschaft in Diedesfeld war ihm sehr wichtig, weshalb er insbesondere die 28 Gemeindefahrten, bei denen er mitfuhr, sehr genoss.

Es war ein Geschenk für ihn, dass er auch im Ruhestand zusammen mit seiner Schwester Helene in seinem „Paradies“ wohnen bleiben durfte, dem Pfarrhaus mit Garten, in den er sich gerne zum Lesen zurückzieht – gerne mit einem guten Glas Cidre, Radler oder Wein. Er blicke dankbar auf sein Leben zurück, sagt Babelotzky, und genieße es bis heute, auch wenn viele seiner Weggefährten bereits verstorben sind.

Der Gottesdienst mit anschließendem Umtrunk findet am Samstag um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Remigius in Diedesfeld statt.