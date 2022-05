An Christi Himmelfahrt (Donnerstag) findet um 10.30 Uhr am Sühnekreuz auf dem Rittersberg in Hambach zu dessen 75. Geburtstag ein Gottesdienst statt. Nach dem Gottesdienst sind alle eingeladen zum „Essen-Teilen“. Dazu soll laut Pfarrei Heilig Geist jeder etwas zu essen und zu trinken mitbringen. Wer nicht alleine zum Sühnekreuz hochlaufen will, kann sich um 9.45 Uhr am Weinprobierstand mit dem Gottesdienst-Vorbereitungsteam treffen.