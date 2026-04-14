Unter dem Motto „Gott diskriminiert nicht“ findet dieses Jahr der zentrale Gottesdienst des „Tags der Diakonin plus“ in der Neustadter Kirche St. Marien statt. Darüber hat der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) des Bistums Speyer informiert, der den Tag zusammen mit der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) veranstaltet.

Mit dem „Tag der Diakonin plus“ setzen sich die Verbände nach eigener Auskunft für die Öffnung aller Dienste und Ämter der katholischen Kirche für alle Menschen ein, unabhängig von ihrem Geschlecht. Inspiriert zum Motto „Gott diskriminiert nicht“ hat die Initiative #meingottdiskriminiertnicht, so der KDFB und die KFD. Die Initiative habe zuletzt mit ihrer Bewerbung im Priesterseminar Freiburg auf die Öffnung des priesterlichen Amtes für alle Geschlechter aufmerksam gemacht. „Wir werden uns erneut für eine geschlechtergerechte Kirche stark machen und ein Zeichen dafür setzen, dass Frauen das sakramentale Diakonat ermöglicht werden muss“, kündigen die Frauenverbände an.

In der Marienkirche erwartet Besucherinnen und Besucher am Mittwoch, dem 29. April ab 18.30 Uhr ein von Frauen gestalteter Gottesdienst mit persönlicher Segnung. Die anschließende Zusammenkunft bietet die Möglichkeit zur Information und zum Austausch.

Um Anmeldung bei der Diözesan-Geschäftsstelle der KFD wird gebeten: kfd@bistum-speyer.de. Kurzentschlossene seien aber auch ohne Anmeldung herzlich willkommen, schreiben die Verbände.