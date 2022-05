Das Derby in der Basketball-A-Klasse bei der TSG Neustadt war für die Gorillas Haßloch ein Heimspiel. Rund 60 Fans begleiteten den Verein zur vorzeitigen Meisterschaft. Beim 97:55 (27:13, 51:21, 74:36) war der Auswärtssieg in keiner Spielphase gefährdet.

Nur Familie Großmann drückte in der Turnhalle des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums den Gastgebern die Daumen, spielen doch mit Jakob und Cornelius zwei Söhne bei der TSG mit. Katharina Bachtler-Großmann: „Wir wussten, dass Haßloch besser sein wird, wir gönnen es dem Team. Aber es ist einfach toll, dass jetzt wieder ohne Auflagen gespielt werden kann.“ So war es auch das erste Spiel überhaupt, dass Jakob Großmanns Freundin Pia Hormuth besuchte. Sie wusste aus Gesprächen mit ihrem Freund: „Auch Platz zwei könnte noch zum Aufstieg reichen.“ Dies hofft auch TSG-Trainer Thomas Beuttler. „Wir hatten, bis auf die knappe Auswärtsniederlage in Haßloch, den Ausrutscher in Clausen und dieser Partie eine sehr gute Saison gespielt und sind als Team zusammengewachsen. Wir müssen abwarten, was aus den oberen Ligen herunterkommt und welche Vereine abgemeldet haben.“

Die gute Stimmung bei der TSG litt naturgemäß unter der Dominanz der Gäste. Die Gorillas sprühten vor Spiellaune, jeder Spieler setzte sich ein. Topspieler Tobias Faller sah seine Aufgabe vor allem darin, Ruhe in die Angriffe zu bringen und auch seine Mitspieler zu Korberfolgen zu führen. Jan Röther glänzte bei den Freiwürfen, Faller (29 Punkte), Jonas Degenkolb (18), Johannes Duppler (10) sowie Röther (10) trugen jeweils mit einer zweistelligen Punktausbeute zur geschlossenen Teamleistung bei. Am Protokolltisch hatte Simone Scheuermann (TSG Neustadt) meist die Augen auf dem Papier, um die jeweiligen Ereignisse festzuhalten. Sie musste ohnehin „unparteiisch“ bleiben, auch wenn Sohn Simon bei den Gorillas auf dem Parkett stand. Ihr Wunsch in der Pause: „Möge der Bessere gewinnen.“

Ziel ist die Bezirksliga

Nachwuchstrainer Winfried Sciborski von den Gorillas konnte den Nachmittag genießen. „Wir powern einfach überall“, sagte er und meinte damit auch den Unterbau des künftigen Bezirksligisten. Dabei sei man mit Neustadt freundschaftlich verbandelt, trage einige Freundschaftsspiele mit den Jugendteams aus.

Tobias Faller, der im Gorillas Team dank seiner Erfahrung die Führungsrolle übernimmt, war am Samstag nur noch glücklich. Es sei schließlich in 19 Jahren Vereinsgeschichte der größte Erfolg. Ziel sei jetzt, auch das letzte Spiel gegen Bad Bergzabern zu gewinnen, um die perfekte Saison abzuschließen. Faller sieht im Team ein großes Potenzial, viele Spieler seien bereits besser als A-Klasse-Niveau, man könne daher in der viel stärkeren Bezirksliga bestehen. Faller: „Egal, in welcher Konstellation wir nächstes Jahr antreten, wir können auch mithalten.“