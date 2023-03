Neue Kooperation im Gäu: Eine Woche nach dem Jahreskonzert in ihrer Heimatgemeinde präsentieren die „Gommersheimer Dorfmusikanten“ das gleiche Programm am Samstag, 25. März, auch erstmals in Geinsheim. Unter dem Motto „Wir machen eine Kreuzfahrt“ werden Melodien und Songs aus Film und Schlager präsentiert.

Der Verein hatte 2020 sein 90-jähriges Jubiläum und plante bereits dafür einen Gastauftritt in der Nachbargemeinde – zumal mittlerweile ohnehin etliche Musiker aus Geinsheim im aktiven Orchester und auch in der Jugend aktiv sind. Die Corona-Pandemie verhinderte damals die Premiere.

An dem Vorhaben, das Konzert doppelt zu spielen, habe man aber festgehalten, erklärt der Vereinsvorsitzende Tobias Erven, „nicht zuletzt, weil uns der MGV Geinsheim bei der Bewirtung in der Halle und beim Kartenvorverkauf tatkräftig unterstützt“.

Das Jahreskonzert im Frühjahr ist der Höhepunkt des Vereinsjahrs, auf den unter Leitung des Dirigenten Peter Gerbes engagiert hingearbeitet wird – unter anderem mit einem auswärtigen Probenwochenende. In diesem Jahr führt das Programm auf ein fiktives Kreuzfahrtschiff namens MS Musika und bietet Stücke von Alexander Pflugers Hommage an den holländischen Seefahrer Abel Tasman über „Puttin’ on the Rizz“ und „The Lion King“ bis zu den „Beach Boys“ und Thiemo Kraas’ Medley mit Liedern der Neuen Deutschen Welle. Das Konzert findet in der Festhalle Geinsheim statt und beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es über die Gommersheimer Dorfmusikanten, den MGV Geinsheim sowie an der Abendkasse.