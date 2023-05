Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf dem Platz des GC Pfalz in Geinsheim sind derzeit mehr Arbeiter als Golfer unterwegs. Die Greenkeeper mähen täglich zweimal das Gras. Am Wochenende steigt das Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft.

„Es ist das größte Amateurgolfevent in Deutschland.“ Neil Lubbock, Direktor Golf, Golf Pro beziehungsweise Golflehrer im GC Pfalz in Geinsheim, organisiert das Final Four, das am Samstag