Vier Sportanlagen in Haßloch stehen auf der Prioritätenliste 2025 des Landkreises Bad Dürkheim. Zuschüsse des Landes über den Goldenen Plan erwarten der 1. FC 08, die TSG, der Tennisclub und der VfB Haßloch.

Mit Mitteln aus dem Goldenen Plan fördert das Land Rheinland-Pfalz Neubauprojekte oder größere Sanierungsmaßnahmen bei Sportanlagen mit Investitionssummen über 75.000 Euro. Die Bearbeitung der Anträge von Vereinen übernimmt die jeweilige Kreisverwaltung. Der Sportstättenbeirat stellt jedes Jahr einen Kreissportstätten-Förderplan auf.

1. FC 08: Naturrasen statt Hartplatz

Der 1. FC 08 Haßloch will einen Tennenplatz (Hartplatz) in einen Naturrasenplatz verwandeln. Der Verein ist laut Projektbeschreibung dringend auf einen Platz angewiesen, der auch im Winter und bei schlechtem Wetter nutzbar ist. Wegen seiner aktuellen Finanzlage hat der 1. FC 08 allerdings darum gebeten, das Projekt erst im Jahr 2025 zu fördern und bis dahin zurückzustellen. Die Gesamtkosten werden mit 196.000 Euro angegeben. Erwartet wird eine Landesförderung von 80.000 Euro. Von der Gemeinde Haßloch soll ein Zuschuss von 39.200 Euro kommen.

TSG: Sanierung des Hallendachs

Die TSG Haßloch stellt einen Antrag auf Sanierung des Hallendaches. Bereits 2020/21 hatte die TSG mit einem Landeszuschuss von 130.000 Euro die dringend notwendige Erneuerung des Hallenbodens realisieren können. Nun müssen die ständig undichten Flachdächer an verschiedenen Stellen und Ebenen saniert werden. Vorgesehen ist, die Flachdächer mit neuer Kaltschweißfolie zu belegen und die Randbefestigungen zu erneuern. Die TSG stellt erstmals einen Förderantrag für die Sanierungsmaßnahme. Das Projekt soll 290.000 Euro kosten. Vom Land werden 116.000 Euro erwartet, die Gemeinde schießt 58.000 Euro zu.

TC: Neuer Boden für Dreiplatz-Tennishalle

Der Tennisclub (TC) Haßloch will den Hallenboden der Dreiplatz-Tennishalle erneuern und einen Hallenanbau errichten. Laut TC muss der fast 30 Jahre alte Teppichhallenboden ersetzt werden, nachdem durch die Undichtigkeit des Hallendachs Schäden an dem ohnehin bereits alten Bodenbelag aufgetreten sind. Das undichte Dach wurde mittlerweile instandgesetzt. Außerdem ist ein Hallenanbau in einer Größe von 78 Quadratmetern geplant, der als Abstellraum, Archiv und Lagerraum für sachgerechte und leicht zugängliche Lagerung des Trainerbedarfs dienen soll. Die Halle wird nach Angaben des Vereins in den Wintermonaten von umliegenden Tennisvereinen insbesondere zum Jugendtraining rege genutzt. Außerdem finden dort Winterwettkampfrunden, Ranglistenturniere und Pfalzmeisterschaften statt. Die Gesamtkosten sollen 222.000 Euro betragen. Vom Land wird ein Zuschuss in Höhe von 88.800 Euro erwartet, 44.400 Euro will die Gemeinde Haßloch zuschießen.

VfB: Neuer Belag für Kunstrasenplatz

Der VfB Haßloch beantragt den Austausch des vorhandenen Kunstrasenplatzes, der aktuell noch mit Sand und Gummigranulat verfüllt ist. Geplant ist ein Neubelag des Kunstrasenteppichs, der dann mit Sand und Kork befüllt werden soll. Möglicherweise werden laut Projektbeschreibung noch Ausbesserungsarbeiten nötig sein. Ob und was erforderlich ist, wird erst sichtbar werden, wenn der alte Kunstrasen entfernt sein wird. Der vorhandene Kunstrasenplatz wurde 2010 fertiggestellt. Wegen des hohen Anteils an Spiel- und Trainingszeiten rechnet der VfB damit, dass in den nächsten Jahren die Verschleißgrenze des Belags erreicht ist und der Neubelag erfolgen muss. Der VfB stellt für die Sanierungsmaßnahme erstmals einen Förderantrag. Die Gesamtkosten werden mit 280.000 Euro beziffert. Der Landeszuschuss soll 80.000 Euro betragen. Die Gemeinde Haßloch will das Projekt mit einem Zuschuss von 56.000 Euro unterstützen.