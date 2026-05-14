Die Sanierung des „Goldenen Ochsen“ erfordert eine enge Zusammenarbeit mit der Denkmalbehörde. Ein Abstimmungstermin ist laut Investor bereits festgesetzt.

Der „Goldene Ochse“ in Maikammer soll herausgeputzt werden, Investor Ralf Uhl von der gleichnamigen Projektbau GmbH will dafür viel Geld in die Hand nehmen. Technik und Ausstattung seien in die Jahre gekommen und sollen komplett erneuert werden. Berücksichtigen muss der neue Eigentümer darüber hinaus, dass der Bau unter Denkmalschutz steht.

Laut Kreisverwaltung wurde das Gebäude bereits 1981 unter Schutz gestellt. Zur Begründung wird unter anderem auf die städtebauliche Wirkung hingewiesen. Im Einzelnen bedeutet das laut Kreisverwaltung, dass die „bauzeitliche Ausstattung“ im Innen- und Außenbereich grundsätzlich erhalten werden muss. Einzelne Maßnahmen seien genehmigungspflichtig.

Investor Ralf Uhl betont, dass er damit keine Probleme habe – auch nicht im Hinblick auf die Bleiglasfenster im Erdgeschoss, obwohl diese sicherlich nicht den heutigen energetischen Standards entsprechen. Laut Kreisverwaltung ist indes davon auszugehen, dass die Fenster zur historischen Ausstattung gehören und zu erhalten sind. Aus welcher Zeit sie stammen, kann die Behörde jedoch nicht sagen. Dazu sei ein Fachgutachten nötig. Doch selbst wenn die Fenster nicht aus der Zeit der Errichtung des Gebäudes stammten, handele es sich um Zeitzeugnisse. Denkmäler verfügten oft über historische Ausstattungen aus verschiedenen Zeitepochen, heißt es weiter. Einzelelemente seien im gesamten Kontext des Einzeldenkmals zu bewerten und im Einzelfall zu prüfen.

Der „Goldene Ochse stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert und wurde im 19. Jahrhundert umgebaut. In der rheinland-pfälzischen Denkmaltopographie wird das Gasthaus als „großer, barocker Walmdachbau“ beschrieben. Uhl hat bereits angekündigt, verschiedene Elemente erhalten zu wollen, so zum Beispiel das repräsentative Hausschild, die Holz-Fensterläden und die Holzdecke im Gastraum.