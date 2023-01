Zufrieden mit 2022 und voller Zuversicht für 2023 ist Geinsheim. Dass beim Neujahrsempfang auf ruhigere Ortsbeiratssitzungen gehofft wird, hat aber nichts mit weniger Debattierfreude zu tun.

In „Goise“ sei im vergangenen Jahr „viel Gutes passiert, aber auch einiges, was nicht so gut war“, sagte Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann beim Neujahrsempfang am Samstagabend in der Festhalle. Ortsbeiratsmitglied Lukas Bayer kündigte an, dass 2023 einiges, über das lange diskutiert worden sei, umgesetzt werden soll.

So sollen im Frühjahr die Arbeiten für die Umgestaltung des Platzes vor der Kirche ausgeschrieben werden. Auch die Erneuerung des Platzes unter der Linde solle angegangen werden. Mit der Umgestaltung des Festplatzes werde es dagegen noch dauern. Allerdings hofft Bayer, dass dafür 2023 ein Plan erstellt wird. Eines sei schon jetzt klar: „Es werd deier.“ Noch länger dauern werde es wohl auch, bis die Festhalle energetisch saniert werde. Dagegen werde derzeit eine neue Theke eingebaut.

Verbesserungen auf Friedhof

Was laut Bayer außerdem kommt: eine feste Fahrbahnverschwenkung in der Duttweilerer Straße sowie eine neue Beleuchtung und Lautsprecheranlage auf dem Friedhof. Bereits verbessert hätten sich die Busverbindungen von und nach Geinsheim, auch wenn die gewünschte Buslinie zwischen Geinsheim und Haßloch nicht in den neuen Fahrplan aufgenommen worden sei.

Nachdem beschlossen wurde, einen Bebauungsplan für das Gebiet Schmittenäcker aufzustellen, „bleibt abzuwarten, wie es weitergeht“, sagte Bayer weiter. Für ihn erfreulich: eine neue Initiative, die den südlichen Teil des Spielplatzes sanieren möchte. Zudem hofft er für 2023 darauf, „dass so manche Sitzung des Ortsbeirats etwas ruhiger verlaufen wird“. Nicht, weil weniger heftig diskutiert werde, sondern weil die Decke im Sitzungssaal nun schallgedämmt sei.

Bald großes Jubiläum

Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann erinnerte an ihren Amtsvorgänger Reinhard Nebel. Sein Tod sei ein großer Verlust für das Dorf gewesen: „Wer durch Goise fährt, vermisst ihn.“ Ihr Dank galt allen, die sich für das Dorfleben engagierten. Eines der schönsten Ereignisse 2022 sei dabei gewesen, „dass wir endlich wieder unsere Kerwe feiern durften“. Den Goistraßentag, der erstmals Teil der Kerwe war, werde es 2023 wieder geben. Auch der Goiwandertag sei erneut geplant. Ihr Ausblick auf 2024: das 1250-jährige Jubiläum.

Die Schließung der Bäckerei sei nicht nur wegen der fehlenden Einkaufsmöglichkeit bedauerlich, sondern auch, weil „eine Informationsquelle weggefallen ist“, so Kaufmann weiter. Doch könnten sich die Geinsheimer an sechs Schaukästen und in einer Facebook-Gruppe über das Ortsgeschehen informieren. Als traurig bezeichnete sie es, dass die Fußballer in die Bezirksliga abgestiegen seien, dort laufe es jedoch gut.

Nicht ohne die Feuerwehr

Markus Leibig, Gruppenführer der 30-köpfigen Geinsheimer Feuerwehr, berichtete von 38 Einsätzen der Löschgruppe im vergangenen Jahr und fügte an: „Stellen Sie sich einmal das Ortsgeschehen ohne die Feuerwehr vor.“ Weinprinzessin Sarina freute sich, dass wieder mehr Veranstaltungen möglich sind. Marcus Steeg, stellvertretender Vorsitzender des Förderkreises Grundschule, kündigte an, dass der Schulhof attraktiver werden soll.

Das Ohrwurm-Quartett sorgte für die musikalische Unterhaltung.