Die Goisemer Baschone haben in der Hauptversammlung ihren Vorsitzenden Christian Kaufmann in seinem Amt bestätigt. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Frank Flockerzi und Corina Müller gewählt, Kassenwartin ist Petra Jotter.

In einem coronabedingt kurzen Jahresrückblick erinnerte Kaufmann an die umfangreiche Renovierung der „größten Weinkiste“ der Welt im Sommer 2020, die dank ehrenamtlicher Helfer und Sponsoren möglich gewesen sei. Beim kleinen Kerweumzug kam ein Betrag von 500 Euro zusammen, der für die Flutopfer in Mayschoß im Ahrtal gespendet wurde.

Gemeinsam wurde das Jahresprogramm 2022 abgestimmt. Die Mitglieder wurden um Anregungen gebeten, welche kulturelle Veranstaltungen in der Zukunft stattfinden sollen.

Zum Abschluss wurde auf den für 3. und 4. Dezember vorgesehenen Weihnachtsmarkt in Geinsheim hingewiesen, an dem sich die Goisemer Baschone beteiligen und „die Herzen der Besucher mit leckeren Getränke-Kreationen buchstäblich erwärmen“ wollen.