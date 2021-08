Der Verein „Goise blüht auf“ bietet in diesem Sommer mehrere Veranstaltungen an. Für die Dorfführung „Was die Gänse Liesel so verzehlt“ gibt es einen Zusatztermin am Freitag, 13. August, 19 Uhr. Zwei weitere Führungen gibt es am 7. und 14. August unter dem Motto „Tierisch unterwegs in Geinsheim“. Das Angebot richtet sich an Kinder bis 14 Jahre. Im Mittelpunkt steht die Welt der Pferde, Esel und Schafe.

An den Donnerstagen 5. und 12. August werden jeweils um 10 Uhr „Fight Workouts“ auf dem Schulsportplatz angeboten. Informationen zu weiteren Angeboten und Teilnahmemöglichkeiten gibt es per E-Mail an aktion@goise-blueht-auf.de.