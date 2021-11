Die Buchhandlung Quodlibet in der Neustadter Innenstadt unterstützt die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal. Die Buchhandlung hatte für diese Aktion zwei große Buchspenden bekommen, und die Werke in den vergangenen Woche gegen eine Spende verkauft. Durch den Erlös und weitere Spenden sind 900 Euro zusammengekommen. Quodlibet hat den Betrag auf 1250 Euro aufgestockt. Das Geld wird an die Flutopferhilfe für das Ahrtal der Diakonie überwiesen.

Als Ersatz für gesellige Adventstreffen hatte am Sonntag der Verein Goise blüht auf in der Geinsheimer Festhalle einen Kuchenverkauf organisiert. Dabei sind laut der Vorsitzenden Sabine Kaufmann 1750 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld wird eine Geinsheimer Familie unterstützt, die für ihre schwerbehinderte Tochter Frieda einen Außenlift bauen möchte. 81.000 Euro werden für dieses Projekt benötigt.