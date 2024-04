Der Verein Goise blüht entwickelt immer wieder neue Ideen, um das Dorf zu verschönern und die Gemeinschaft zu fördern. Dabei werden zudem auch die Themen Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit berücksichtigt. Aus diesem Kontext ist ein neues Projekt entstanden, das am Sonntag Premiere feiert: der erste Frauenbasar. Dabei werden gut erhaltene und schöne Kleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires angeboten. Die Veranstaltung findet zusammen mit dem schon traditionellen Dorfcafé am Sonntag von 13.30 bis 17 Uhr in der Festhalle in Geinsheim statt. Der Erlös des Basars wird laut Verein an das Frauenhaus Neustadt gespendet.