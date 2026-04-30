Für den Oberbürgermeister ein tolles Signal, für das Unternehmen ein historischer Schritt: Die Hammermühle zieht von Kirrweiler nach Neustadt. Was am neuen Standort geplant ist.

Aufgeregt sei sie, sagte Sibylle von Schaabner beim symbolischen Spatenstich für den Neubau der Hammermühle am Dienstagmorgen. Es mischten sich in ihrer Gefühlslage auch Freude und Wehmut. Freude, dass es in Neustadt endlich losgehe. Aber eben auch Wehmut, dass sie demnächst nach über 70 Jahren Kirrweiler verlasse, wo sie das Unternehmen, das sie „ihr Baby“ nennt, über Jahrzehnte leitete. Die Hammermühle hat 1967 auf glutenfreie Backwaren umgestellt und das Sortiment seither ausgebaut. Die Verhältnisse in Kirrweiler seien am Ende einfach zu beengt gewesen, sagt von Schaabner. Zwar hätten sie lange in dem Ort nach einer passenden Fläche gesucht, doch ohne Erfolg.

Gebaut wird in Neustadt nun im Quartier Hornbach auf einer rund 10.000 Quadratmeter großen Fläche zwischen der früheren Kasernen-Hauptverwaltung und Pfitzenmeier. Der Umzug sei die größte Investition in der Firmengeschichte, hatte Hammermühle-Geschäftsführer Lucas Fischer nach dem Kauf des Grundstücks vor über einem Jahr gesagt. Es sei „ein Millionenprojekt“, genauer wollte er nicht werden.

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Beim Spatenstich am Dienstag bedankte er sich bei Sibylle von Schaabner für „die Unterstützung und das Vertrauen“. Er erinnerte sich an eine gemeinsame Autofahrt, auf dem Rückweg aus Frankreich. Dabei habe man über die Zukunft der Hammermühle gesprochen. Ihm sei klar gewesen, dass diese nicht in Kirrweiler liegen könne, er habe sich aber nicht getraut, das auszusprechen. Es sei dann die Firmeneigentümerin gewesen, die gesagt habe, dass sich die Hammermühle weiterentwickeln müsse.

Hofladen in Holzbau

Architekt Martin Budzinski sagte der RHEINPFALZ, dass die Planungen für den neuen Standort gut ein Jahr gedauert hätten. Der Bauherr habe sich dabei sehr stark mit seinen Vorstellungen und Erfahrungen eingebracht, erzählte Budzinski, der das als einen sehr positiven Austausch wahrgenommen hat: „So sind wir dann zu einer gemeinsamen Handschrift gekommen.“

Aus Stahlbetonfertigteilen entsteht laut Budzinski ein großer Hallenbereich, in dem die Produktion und das Lager Platz finden werden. Auch ein großzügiger Anlieferungsbereich sei vorgesehen – etwas, das in Kirrweiler gefehlt habe. „Die Halle wird Effizienz atmen“, sagt der Architekt. Anders sei es mit dem Kopfbau, der an der Straßenseite geplant wird. Dieser ist als dreigeschossiger Holzbau mit Satteldach konzipiert. Damit werde das Satteldach der gegenüberliegenden früheren Kasernenverwaltung aufgenommen, sagt Budzinski. Die Holzbauweise sei auch eine Hommage an eine Mühle, also an die Ursprünge des Betriebs. „Hier geht es auch um Emotionen.“ In dem Kopfbau wird die Verwaltung und ein Hofladen zu finden sein.

Fertigstellung im Frühjahr 2027

Thomas Speeter, dessen Bornheimer Unternehmen die Halle bauen wird, wies darauf hin, dass auf deren Flachdach Begrünung sowie eine Photovoltaik-Anlage vorgesehen sei. Das Oberflächenwasser lasse man versickern, es werde also kein Regenwasser in den Kanal geleitet. Die Fertigstellung des Neubaus wird laut Speeter für Frühjahr 2027 angepeilt.

Hammermühle-Geschäftsführer Fischer sagte, die Bestückung des Hallendachs mit einer PV-Anlage sei mittlerweile zwar Pflicht, „aber wir hätten das sowieso gemacht“. Den dort produzierten Strom kann die Hammermühle gut gebrauchen.

Karin Henneke, die Geschäftsführerin der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG), sprach von einer „Riesen-Teamleistung“, die eine solche Gewerbeansiedlung immer sei. Sie hob auch die Leistung von Sibylle von Schaabner hervor, die als junge Frau die Leitung der Hammermühle von ihren Eltern übernommen hatte.

Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel sprach davon, dass sich hier zeige, was derzeit besonders gebraucht werde: „solche Ideen, Mut und Weitsicht.“ Er wies darauf hin, dass am neuen Standort zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen würden – Fischer sprach von einem Aufwuchs der Belegschaft von 50 auf 70 Leute. Weigel zeigte sich guter Hoffnung, dass die Hammermühle einen Beitrag zum Steueraufkommen Neustadts leisten werde. Wichtig sei aber vor allem das Signal, das von dieser Investition ausgehe. Weigel würdigte auch Rolf Metzger, Kirrweilers Ortsbürgermeister, der zum Spatenstich gekommen war, obwohl dieser für ihn ja kein erfreuliches Ereignis war.

Bedauern in Kirrweiler

Gegenüber der RHEINPFALZ sagte Metzger, er bedauere es sehr, dass die Hammermühle seinen Ort verlassen wird. Die Identifikation mit dem Betrieb sei im Dorf groß gewesen: „Die Hammermühle stand für Kirrweiler und Kirrweiler stand für die Hammermühle“. Er habe aber auch Verständnis für die Entscheidung des Unternehmens. Metzger erinnerte daran, dass er auch die andere Seite kenne: Nach der Einrichtung des Gewerbegebiets Schafweide seien Neustadter Firmen nach Kirrweiler umgesiedelt. Tröstlich sei, dass auf dem Gelände der Hammermühle, die „Bischofsmühle“ entstehe, ein Projekt für genossenschaftliches Wohnen.

Die Geschichte der Hammermühle in Kirrweiler begann mit dem Kauf der Mühle durch Sibylle von Schaabners Eltern 1952. Zwei Jahre später war schon wieder Schluss, das allgemeine Mühlensterben erfasste auch Kirrweiler. Die Familie startete Ende der 50er aber einen neuen Anlauf, mit Mais- statt Getreidevermahlung. 1967 dann die Umstellung auf glutenfreie Backwaren, für die der Betrieb heute in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich bekannt ist. Im kommenden Jahr beginnt dann ein neues Kapitel der Firmengeschichte. „Wir freuen uns auf Neustadt“, sagte Lucas Fischer am Dienstag, „wir können es kaum erwarten, dass es losgeht.“