Das Ausbleiben vertrauten Geläuts verunsichert zurzeit gleich zwei Wohnquartiere in Neustadt: In der Kernstadt erkundigten sich derzeit viele Anrufer, warum die Stiftskirche stumm bleibe, teilt das protestantische Dekanat mit und liefert auch gleich die Antwort mit. Der so genannte Stundenschlag sei defekt, die Reparatur solle voraussichtlich ab Montag erfolgen. Die protestantische Kirche in Haardt läutet indes weiter, allerdings nur noch tagsüber, erklärt Pfarrerin Annette Leppla. Es habe Beschwerden aus der Nachbarschaft über das nächtliche Viertelstunden- und Stundengeläut gegeben, berichtet sie. Versuche, die Lautstärke zu reduzieren, seien gescheitert, weswegen die Nachtstunden in Haardt nur noch optisch über die Turmuhr, nicht mehr akustisch angezeigt werden.