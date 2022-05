Der Globus-Markt Neustadt bietet ukrainischen Flüchtlingen Jobs an, spendet fürs Ukraine-Netzwerk – während der Konzern an seinen Märkten in Russland festhält. Für einige RHEINPFALZ-Leser passt das nicht zusammen. Das Unternehmen reagiert auf die Kritik.

Im Neustadter Globus-Markt können sich auch ukrainische Flüchtlinge auf Teilzeitjobs zum Beispiel in der Warenverräumung oder der Bäckerei-Verpackung bewerben. Auf diese Meldung vom vergangenen Mittwoch hin waren die Reaktionen auf Facebook und per E-Mail verhalten bis ablehnend. Während die einen Jobchancen für Einheimische schwinden sahen, fragten sich die anderen, wie das Engagement für Flüchtlinge – der Markt in Neustadt hat dem Ukraine-Netzwerk 500 Euro gespendet und bietet den Netzwerkern die Möglichkeit, im Eingangsbereich Spenden zu sammeln – mit dem Russland-Geschäft des Handelskonzerns vereinbar sei. Erst am Montag hatte Globus mit Hauptsitz im saarländischen St. Wendel mitgeteilt, an seinen Märkten in Russland festhalten zu wollen.

Grundversorgung Akt der Menschlichkeit

„Für mich persönlich bedeutet dies, dass ich keinen Fuß mehr in diesen Supermarkt setzen werde“, schreibt zum Beispiel eine Leserin. „Scheinheilig, wenn man in Russland weiterhin Geschäfte macht“, meint ein Leser. Aber was sagt Globus dazu? Eine Unternehmenssprecherin teilt auf Anfrage mit, dass Globus seine „Investitionen in die Expansion“ in Russland frühzeitig gestoppt habe. „Wir fokussieren uns derzeit nur noch auf unser Kerngeschäft, die Grundversorgung der Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln.“ Das gehöre ebenso zur Menschlichkeit dazu, wie mit Hilfsorganisationen und privaten Initiativen in der Flüchtlingshilfe zusammenzuarbeiten oder die Ukrainer mit Sach- und Geldspenden zu unterstützen.

In Russland beschäftige Globus in 19 Märkten 9900 Mitarbeiter, meist Verkäuferinnen und Kassiererinnen, „also ganz normale Menschen, die nicht zur Elite des Landes zählen. Diese machen wir nicht verantwortlich für diesen Krieg“, so die Sprecherin. „Wir tragen auch für sie und ihre Familien Verantwortung.“ Würden die Märkte geschlossen, wären diese Menschen auf einen Schlag arbeitslos und gerieten in eine persönliche Notsituation. Oder es käme zu einer Zwangsverstaatlichung, wodurch dem russischen Staat erhebliche Vermögenswerte zufallen würden. Aktuell würden in Russland entsprechende Gesetzesentwürfe diskutiert, auch viele andere Unternehmen fürchteten diese Konsequenzen.