Wer sonst in der ganzen Welt zu Hause ist, dem dürften die momentanen Reisebeschränkungen sicher ganz gehörig auf den Geist gehen? Ganz im Gegenteil, sagt Künstler Ralph Gelbert. Er genieße die Zeit in seinem sonnendurchfluteten Atelier in Königsbach und die Pfälzer Landschaft.

Kurz vor dem Lockdown in Deutschland war Ralph Gelbert noch vier Wochen in Kapstadt. Anfang März nahm er an einem Event für moderne Kunst in London teil. Dann aber wurden nacheinander