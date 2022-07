Aufgrund von Weichenarbeiten können in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23.30 und 1.45 Uhr zwischen Neustadt und Landau keine Züge fahren. Stattdessen wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Konkret betroffen sind Züge der RE6 (Kaiserslautern – Karlsruhe): Die Fahrten um 23.36 und 0.42 Uhr ab Neustadt werden durch Busse ersetzt, die laut DB Netz AG 27 beziehungsweise 34 Minuten später in Landau ankommen als die Züge. Der erste der beiden Busse fährt auch weiter nach Karlsruhe. In umgekehrter Richtung wird der Zug, der normalerweise um 0.12 Uhr aus Landau in Neustadt ankommt, durch einen Bus ersetzt, der aber 36 Minuten später als gewohnt am Hauptbahnhof sein wird. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen ist nicht möglich. Die geänderten Fahrpläne sind unter bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar und an den Stationen angebracht.