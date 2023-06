Weil Gleise erneuert werden müssen, fallen an den Sonntagen 4. und 11. Juni die Züge der Linien RE 4 sowie zahlreiche S-Bahnen aus. Wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd informiert, betrifft das jeweils von 8 bis 20.30 Uhr die Strecken Ludwigshafen–Speyer sowie Ludwigshafen–Neustadt.

Einzelne S-Bahnen in Richtung Kaiserslautern halten außerdem morgens zwischen 6 bis 8 Uhr nicht in Limburgerhof und Schifferstadt, als Ersatz fahren laut Verband Busse von Ludwigshafen-Rheingönheim bis Haßloch. Deren Haltestellen liegen aber nicht unbedingt direkt an den Bahnhöfen, zudem verlängern sich die Fahrzeiten. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden.

Die geänderten Fahrpläne sind unter https://bauinfos.deutschebahn.com abrufbar und hängen an den Stationen aus.