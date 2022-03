Der Internationale Frauentag am Dienstag steht unter dem Motto „Gleichstellung jetzt – für eine nachhaltige Zukunft“ gestellt. Die Frauenbeauftragte der Stadt Neustadt, Simone Rothermel, bittet um Spenden für die Opfer des Ukraine-Krieges unter dem Verwendungszweck „Spende für die Ukraine“ an die Stadtkasse Neustadt, IBAN DE58 5465 1240 0000 0015 03, Sparkasse Rhein-Haardt oder bei UN-Woman unter www.unwomen.de/helfen/hilfe-fuer-frauen-und-maedchen-in-der-ukraine. Die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße hat die Hotline 06321 855-1891 für Hilfsangebote und Anfragen eingerichtet, montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, alternativ E-Mail ukrainehilfe@neustadt.eu.