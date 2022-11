Eine alte Lebensweisheit lautet: Unverhofft kommt oft. Da biegt man um die Ecke und trifft auf eine Situation, mit der man gar nicht oder nicht in dieser Art gerechnet hat. Das sind die Begegnungen, die ein Leben verändern können: Es könnte die Liebe des Lebens sein, in die man zufällig hineinläuft. Vielleicht auch eine unerwartete Chance auf einen Job. Oder man wird Zeuge eines Unfalls und kann helfen. Man ist eventuell auf Krawall gebürstet, aber stattdessen wird man charmant empfangen. Unverhofft treffen Passanten in der Eichstraße jedoch auf diese Straßenkunst. Es erinnert an Banksy, der sich auch per öffentlicher Kunst an Mauern und Wänden ausdrückt. Der Neustadter Banksy lädt jedoch zum Schmunzeln ein: Denn um die Ecke stolziert eine zufriedene Katze mit hochgerecktem Schwanz durch ihr Revier. Sie wird nicht schlecht staunen, wenn sie von ihrer Lieblingsbeute mit Blumen empfangen wird. Oder ist es ganz anders, und die Maus staunt über den Anblick der Katze. Ist es etwa ein Blind Date, also ein Rendez-vous mit einem Unbekannten? Am Ende noch über Tinder vereinbart? Wer weiß, welche jüngsten Erfahrungen der Neustadter Künstler gerade gestalterisch verarbeitet hat.