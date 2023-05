Offensichtlich ist schon längst klar, dass Deutsche Glasfaser/Inexio den Termin beim Breitbandausbau wieder nicht halten kann.

Zwei Wochen sind es noch, bis die Glasfaserleitungen in Forst eigentlich alle in Betrieb sein sollten. „Eigentlich“ bedeutet: laut dem Ende 2022 veröffentlichten Bauzeitenplan. Doch es ist

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

ngaz tilfhofsnichce ncsho m;a&tgnlslu ,alrk dsas ide rFiam uctseDhe nIefGrilsaeo/sxa den nerimT eeidwr nhict aetlhn k.nna Denn die ebufnbtaeiiearT idsn hocn agr incth habgssclosn.ee uZ eanehrrf ist das lesla aerb rnu ufa gc.fahaeNr onV inStee der miaFr zmedu in iehcmizl edrlimaap no.T So ahcn mde ooMtt: ateDur ahtl nuamel&l.r;g hcNa lal edn zlnuenrre;oemug&gV dun cnhit intgeneneahel ernF,tsi edi es bsireet ngebege ah,t eni eeirwtre lhcagS isn on.troK Vde;umr&,acshilntl sdsa edn rulm&;nugreB eid Gddeul saetguh. echDtsue xs/GIsfonelaerai tha gceljeih lkGaulitwguu&bdirm;e e.elnovrr