Nach Burgund, das geistige Kraftzentrum des europäischen Mittelalters, führt am 12./13. Oktober das nächste Seminar der Reihe „Alte Kulturen“ im Neustadter Kloster. Der Referent Andreas Thiel, Kunsthistoriker aus Bad Soden und regelmäßiger Gast der Reihe, vermittelt dabei einen Überblick über Geschichte und Kunst der französischen Region, die in ihrem Namen bis heute die Erinnerung an einen germanischen Stamm der Völkerwanderungszeit wachhält.

Die Tour d’Horizon beginnt mit den Römern, die etwa in Autun, dem antiken Augustodunum, markante Spuren hinterließen, und führt über die Zeit der Romanik, als die Reformorden der Cluniazenser und später der Zisterzienser von Burgund aus auf die ganze lateinische Christenheit ausstrahlten, und der Hoch-Gotik, die zwar in der Île-de-France entstand, aber mit den Kathedralen von Sens und Auxerre auch in der Bourgogne schöne Beispiele aufweist, bis zur Zeit der großen Burgunder-Herzöge, die im 15. Jahrhundert über ein an Prachtentfaltung kaum zu überbietendes Zwischenreich zwischen Frankreich und Deutschland herrschten, wovon sich in ihrer offiziellen Hauptstadt Dijon bis heute auch viel erhalten hat – nicht zuletzt die Grablege in der Kartause von Champmol mit dem imposanten Mosesbrunnen des Bildhauers Claus Sluter. Zum Schluss geht der Blick dann noch über die Grenze hinüber in die Franche-Comté, wo Margarete von Österreich, eine Tante Kaiser Karls V., mit dem königlichen Kloster von Brou bei Bourg-en-Bresse von 1506 an ein Juwel der spätetesten Spätgotik errichten ließ.

Das Seminar beginnt am Samstag, 12. Oktober, um 15.30 Uhr und endet am Sonntag, 13. Oktober, nach dem Mittagessen. Die Leitung hat Pater Hans-Ulrich Vivell. Kursgebühr: 60 Euro. Anmeldung unter 06321/8750 oder info@kloster-neustadt.de.