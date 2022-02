Überfrierende Nässe führte laut Polizeibericht am Montagmorgen auf der L 499 bei Breitenstein zu zwei Verkehrsunfällen. Kurz zuvor hatte sich auf der K 16 zwischen Lindenberg und Wachenheim in der Nähe des Forsthauses Silbertal ein Unfall wegen der gleichen Ursache ereignet. Dort war eine 20-Jährige mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve ins Schleudern geraten und mit der Leitplanke zusammengestoßen. Eine 62-Jährige war auf der L 499 in Fahrtrichtung Frankeneck etwa einen Kilometer nach der Einmündung Breitenstein gegen 8.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Weidezaun beschädigt. Eine 74-Jährige war danach in Höhe der Einmündung Breitenstein mit ihrem Auto ins Schleudern geraten. Nachdem sich das Fahrzeug mehrfach gedreht hatte, war es letztendlich von der Fahrbahn gerutscht. Der Wagen blieb in einem Graben auf der Seite liegen. Die Feuerwehr befreite die Frau und deren Hund aus dem Wagen. Während des Einsatz war die L 499 kurzzeitig voll gesperrt. Bei allen Unfällen wurde laut Polizei niemand verletzt.