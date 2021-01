Der Ortsbeirat Haardt will nicht hinnehmen, dass die Deutsche Glasfaser GmbH nur im nördlichen Teil von Haardt Glasfaser für schnelles Internet verlegen will.

Es sei „nicht zu akzeptieren, dass ganze Straßenzüge ausgenommen werden“, sagte Stefan Klein (CDU) in einer Videositzung am Mittwoch. Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) verwies darauf, dass die Stadt keinen Einfluss habe, weil es Sache des Privatunternehmens sei, zu entscheiden, wo es investieren will. Die Kunden könnten aber Einfluss nehmen, so Friderike Graebert (Grüne). Wenn die Haardter Bürger, die ein Angebot von der Deutschen Glasfaser bekommen, dieses ablehnen, könne es sein, dass sich das Unternehmen überlege, das Versorgungsgebiet zu erweitern.

Man solle prüfen, ob es über das Projekt Stadtdörfer eine Möglichkeit der Finanzierung von schnellem Internet für den ganzen Ort gibt, regte Stefan Klein an. Sie werde sich darum kümmern, so die Ortsvorsteherin.