Die Deutsche Glasfaser GmbH habe die Konditionen für das Angebot verbessert, um in Kirrweiler Glasfaserkabel zu verlegen, sagte Bürgermeister Rolf Metzger (Bürgerliste) im Gemeinderat. Bereits im März 2021 hatten die Ratsmitglieder einem Vertrag der Gemeinde mit dem Unternehmen zugestimmt. Darin steht, dass mit Glasfaserkabeln in jedem Haushalt eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 300 Mbit pro Sekunde möglich sein wird. Das Unternehmen hat die erste Forderung, dass sich 40 Prozent der Kirrweilerer Haushalte schriftlich bereit erklären, einen Glasfaseranschluss legen zu lassen und Kunden der Deutschen Glasfaser GmbH werden, jetzt auf 33 Prozent heruntergeschraubt. Denn bis zur ersten Frist waren lediglich 27 Prozent der möglichen Anschlüsse angemeldet. Das Unternehmen habe die Frist bis Ende Mai verlängert, so Metzger. Am 23. März sei noch eine Informationsveranstaltung geplant.