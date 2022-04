Auf einer Fläche neben dem Lindenberger Sportplatz liegen seit Monaten mehrere große, leere Kabeltrommeln, kaputte Steine, Reste von herausgerissenem Teer, Baumaterialien und ähnliches. Die Baufirma, die im Auftrag der Firma Inexio in Lindenberg Glasfaserkabel verlegt hat, habe diesen Dreck zurückgelassen und solle ihn endlich wegräumen, forderte SPD-Fraktionsvorsitzender Stefan Frieß (SPD) in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag. Bürgermeister Reiner Koch (FWG) berichtete, dass er der Firma ein Ultimatum gesetzt habe. Wenn der Dreck bis Ostern nicht beseitigt sei, werde dies Konsequenzen für die Firma haben, erklärte Koch.