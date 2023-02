Nachdem es über etliche Monate hinweg im Neustadter Norden immer wieder Ärger rund um das Thema Glasfaser gab, ist dort aktuell Ruhe eingekehrt. Und das Unternehmen Deutsche Glasfaser nennt konkrete Termine.

Ohne schnelle Internetverbindungen geht eigentlich nichts mehr. Daher haben viele Bürger im Neustadter Norden – also in Haardt, Mußbach, Gimmeldingen und Königsbach – auch bei der Deutschen Glasfaser entsprechende Verträge unterschrieben. Und warten seither. Denn kaum war die Nachfrage geklärt und das Projekt unter Dach und Fach, gab es immer wieder Probleme. Der zunächst für Frühjahr 2021 zugesagte Starttermin für die Bauarbeiten musste immer wieder nach hinten verschoben werden. Statt der lang ersehnten Bagger tauchten alle mögliche Probleme auf: Es gab Unstimmigkeiten mit der Stadt wegen der Baustellengestaltung, dann wechselte Glasfaser einen Subunternehmer und verärgerte Bürger mit doppelten Hausbegehungen. Die Ortsvorsteher berichten von Frust und Kopfschütteln. Aber sie sagen eben auch, dass alle trotzdem hoffen, dass die schnellen Internetleitungen möglichst bald verlegt werden.

Und das scheint nun auch zu gelingen. „In Mußbach befinden wir uns aktuell im Tiefbau. Unser Baupartner ist mit einer Kolonne im Einsatz“, teilt ein Sprecher der Deutschen Glasfaser auf Anfrage mit. Es gebe zudem jede Woche Besprechungen mit der Verwaltung. Man komme gut voran: „Mittlerweile sind hier vier Unterverzweiger erschlossen und abgenommen.“ Mußbachs Ortsvorsteher Dirk Herber bestätigt, dass er regelmäßig über die Arbeiten informiert werde und betont: „Es wird absolut sauber gearbeitet, da gibt es nichts zu meckern.“

Bald geht es in Haardt los

Die Frage nach einer Fertigstellung aller Anschlüsse hat Glasfaser zwar nicht beantwortet, dafür neue Termine genannt: „In Haardt werden wir in Kürze mit den Tiefbauarbeiten starten. Eine Vorbegehung der Trasse ist bereits erfolgt.“ Fehlen noch Gimmeldingen und Königsbach. Da gibt es die Zusage: „Wir werden dort nach Fortschritt in den beiden anderen Orten ebenfalls mit den Bauarbeiten starten.“ Trotz der Hängepartie im Norden hat die Deutsche Glasfaser auch in anderen Ortsteilen im vergangenen Jahr Kunden gewonnen. Demnach sollen auch Diedesfeld, Duttweiler und Geinsheim Glasfaseranschlüsse bekommen. Der Unternehmenssprecher kündigt den Start der Tiefbauarbeiten für Juni (Diedesfeld), Juli (Duttweiler) und September (Geinsheim) an.

Und auch in der Innenstadt soll sich demnächst etwas tun, dann aber nicht unter der Regie der Deutschen Glasfaser, sondern von der Telekom. Sie will – unabhängig von einer vorab erfragten Nachfrage – für 11.500 Haushalte und Unternehmen schnelle Glasfaseranschlüsse herstellen. Die entsprechenden Bauarbeiten sollen in den kommenden Wochen beginnen und Ende 2024 abgeschlossen sein.