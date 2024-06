Das Glasfaser-Projekt in Gimmeldingen sorgt weiter für Ärger. Nun ist die ausführende Firma insolvent.

Ortsvorsteherin Claudia Albrecht (CDU) ist schon einiges an Kummer gewohnt, wenn es um die Glasfaser-Verlegung in ihrem Ort geht. Erst im April hatte sie dem Ortsbeirat berichtet, dass die Kommunikation mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser schwierig sei. Dabei gibt es genug Redebedarf, weil der Zustand der Baustellen im Ort für gefährliche Stellen und Stolperfallen sorgt. Allzu schnell dürfte sich daran nichts ändern, sagte die Ortsvorsteherin bei der Ortsbeiratssitzung am Mittwochabend. Denn die ausführende Firma Soli Infratechnik ist seit Mai insolvent.

Albrecht sagte, die Firma sei trotzdem weiter verpflichtet, sich um die Baustellen zu kümmern. Allerdings mache die Insolvenz etwa den Kauf von Material schwierig. Zudem sei Soli eben nicht nur in Gimmeldingen tätig. „Uns sind hier die Hände gebunden“, bedauerte Albrecht.

Laut einer Pressemitteilung der Anchor Rechtsanwaltsgesellschaft, die den vorläufigen Insolvenzverwalter stellt, sei die Soli Infratechnik „in eine Krise“ geraten. Grund seien „in erster Linie Verzögerungen bei der Fertigstellung von bereits beauftragten Projekten“. Die Firma, die mehr als 700 Mitarbeiter habe, zähle zu den führenden deutschen Generalunternehmen im Glasfasergeschäft und habe im vergangenen Jahr einen Umsatz von 135,5 Millionen Euro erzielt.

Soli ist auch für die Glasfaserverlegung in Haardt, Königsbach und Mußbach zuständig. Auf Anfrage teilte ein Sprecher der Deutschen Glasfaser mit, es werde geprüft, „welche Projekte wir noch mit Soli fertigstellen können und wo wir einen alternativen Baupartner beauftragen werden“.

Martin Ferckel (FWG) wies indes darauf hin, dass Dreck von den Baustellen in die Sandfänge der Gullys gelaufen sei. Mit Blick auf Überflutungsgefahren mahnte er die Reinigung an.