In Gimmeldingen gibt es laut Ortsvorsteherin Claudia Albrecht Ärger wegen der Deutschen Glasfaser. In der Sitzung des Ortsbeirats kamen mehrere Beschwerden von Bürgern zur Sprache: Demnach hat die Deutsche Glasfaser für ihr Ausbauprojekt im Neustadter Norden die Dienstleistungsfirma gewechselt, die sich um die Erhebung der Daten bei den Bürgern und in den Häusern für die Anschlüsse kümmert. „Dabei war die Vorgängerfirma schon im Ort unterwegs und hat alles erhoben. Aber die Glasfaser kommt an diese Daten nicht ran. Daher soll es erneut Hausbesuche geben. Wir haben das kritisiert, weil die Bürger schon wieder Daten weitergeben müssen“, so Albrecht.