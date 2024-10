Die vor wenigen Tagen aufgetretenen Schwierigkeiten beim Glasfaser-Ausbau im Neustadter Süden beschäftigen nun auch die örtliche Politik. Für die Neustadter SPD betonen Marc-Finn Klein (Co-Vorsitzender des Ortsvereins) und Bastian Bockmayer (parteiloses Mitglied für die SPD im Ortsbeirat Geinsheim): „Weitere Verzögerungen sind inakzeptabel.“ Sie fordern vielmehr eine „rasche Umsetzung der Versprechen zum Netzausbau“ durch die Deutsche Glasfaser. Die Bürger seien verunsichert angesichts aufgerissener Straßen und der Unsicherheit mit Blick auf die künftige Internetverbindung. Die Insolvenz der Baufirma Bülbül, die im Auftrag der Deutschen Glasfaser in Diedesfeld, Duttweiler und Geinsheim tätig war, sei nicht die erste Komplikation. Vielmehr stelle sich die Frage, ob die Deutsche Glasfaser fähig sei, Verträge ordnungsgemäß zu erfüllen, beklagt Bockmayer und verweist auf ähnliche Probleme in anderen Orten in der Vorderpfalz. Mehrfach seien Subunternehmen an Fehlkalkulationen gescheitert. Diese Erfahrung habe er auch schon gemacht, sagt Klein mit Verweis auf den Ausbau in Haardt, wo es – wie im gesamten Neustadter Norden – ebenfalls schon zu Insolvenzen und Verzögerungen gekommen ist.