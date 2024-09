Gute Nachrichten hatte Gimmeldingens Ortsvorsteher Jens Wacker in der Sitzung des Ortsbeirats am Donnerstagabend. Das Gremium tauschte sich über die Probleme beim Glasfaser-Ausbau im Neustadter Norden nach der Pleite einer Baufirma aus. Insbesondere ging es Löcher, die provisorisch verfüllt wurden, in einigen Straßen in Gimmeldingen. Doch nun hat laut Wacker die Deutsche Glasfaser ein neues Unternehmen für die Bauarbeiten gefunden. Am 1. Oktober soll es losgehen. „Das ist ein gutes Signal“, so Wacker. Bei einem Termin Anfang Oktober soll er über den Zeitplan informiert werden.