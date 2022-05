Die Deutsche Glasfaser hat ihre Kundenwerbung für schnelle Internetverbindungen im Neustadter Süden gestartet. Bis 23. Juli können die Haushalte in Diedesfeld, Geinsheim und Duttweiler Verträge mit dem Unternehmen abschließen. In Duttweiler sei das Interesse an Glasfaser-Anschlüssen sehr groß, sagt Ortsvorsteher Kay Lützel. Die Deutsche Glasfaser hat am Dienstagabend im Ortsbeirat über das Projekt informiert. „Zuvor hatten wir am Dienstag auch eine Infoveranstaltung, zu der 40 Bürger kamen.“ Das unterstreiche, so Lützel, das große Interesse. Er sei daher zuversichtlich, dass in Duttweiler die geforderten 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag abschließen und es dann zum Ausbau im Ort komme.