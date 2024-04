Einmal mehr gab es im Ortsbeirat Gimmeldingen am Dienstagabend Ärger rund um das Thema Glasfaser. Ortsvorsteherin Claudia Albrecht spricht sogar von einem Unding. Das Glasfaser-Projekt im Neustadter Norden entwickelt sich zur unendlichen Leidensgeschichte. Der Baustart erfolgte mit einigen Jahren Verspätung. Schien dann aber mit den Arbeiten alles einigermaßen normal zu laufen, tauchen jetzt die nächsten Probleme auf. Über eines davon hat sich der Gimmeldinger Ortsbeirat mächtig geärgert, wie Ortsvorsteherin Claudia Albrecht der RHEINPFALZ im Nachgang zur Sitzung erzählt hat. Sie habe das Unternehmen Deutsche Glasfaser vor gut zwei Wochen angeschrieben mit der Bitte um Auskunft zu Bauabschnitten und Vorgehensweisen, um in der Sitzung informieren zu können. Es kam aber keine Antwort. Daher probierte es Albrecht am Dienstag direkt – „wieder keine Reaktion“. Genau das habe sie abends in der Sitzung auch geschildert. „Das ist eine Unverschämtheit“, fasst sie die Reaktion zusammen. Denn es gebe eine aktuelle Problemstelle, zu der die Kommunalpolitiker konkrete Informationen gebraucht hätten. Laut Albrecht ist nach den Glasfaser-Bauarbeiten in der Haberackerstraße eine Stolperfalle entstanden. Es gebe dort eine Rinne, die für Radfahrer sowie Menschen, die mit Rollator oder Kinderwagen unterwegs sind, zu einer echten Gefahr werden könne. „Inzwischen wurde das zwar mit Teer aufgefüllt, aber nicht eben“, klagt Albrecht. Aus dem Ort habe sie viele Beschwerden zu dieser Problemstelle – aufgrund des Schweigens der Deutschen Glasfaser nur leider auch selbst keine Antworten.