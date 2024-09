Mit einer kleiner Feierstunde wurde am Donnerstag in Duttweiler gewürdigt, dass die ersten drei Haushalte im Ort ans Glasfasernetz angeschlossen werden konnten. Für Ortsvorsteher Kay Lützel war die fröhliche Runde am Donnerstag aus mehreren Gründen wichtig und positiv. „Dass wir ein Jahr nach dem ersten Spatenstich die ersten drei Anschlüsse in Betrieb nehmen können, ist schon gut, das schaffen nicht alle“, so Lützel. Stellvertreter für die Bürger, die jetzt als erstes Glasfaseranschlüsse haben, war Mario Kaiser aus dem Achtzehnmorgenpfad mit dabei. Er sprach von einem „Meilenstein“, da er mit dem schnellen Internet nun viel besser an Videokonferenzen teilnehme und Daten übertragen könne.

Dass der Glasfaserausbau in Duttweiler im Vergleich zu vielen Orten, wo über Probleme geklagt wird, so gut läuft, führt Lützel auch darauf zurück, dass er auf Baubesprechungen alle 14 Tage bestanden habe. „Ich habe da immer konkret nachgefragt, wer kommt und was gemacht wird. Das hat schon geholfen, weil das Unternehmen so auch etwa unter Zugzwang war, immer etwas Neues zu präsentieren“, sagt der Ortsvorsteher. Auch die zwischenzeitlichen Probleme mit dem Pflaster der Gehwege seien inzwischen behoben. Daher sei er zuversichtlich, so Lützel, dass es der Deutschen Glasfaser gelingt und bis Ende Oktober „der ganze Ort dann ans Netz angeschlossen ist. Derzeit läuft es gut, ich kann nicht klagen“.