„In Duttweiler ist es endlich soweit, Ende nächster Woche werden die Glasfaser-Anschlüsse für die ersten zwölf Haushalte aktiviert“, teilt Ortsvorsteher Kay Lützel mit. Die Deutsche Glasfaser habe ihn in einer Mitteilung über den Fortgang des Ausbaus sowie die nächsten Schritte informiert. „Es ist immer noch der Plan, bis Ende November 2024 in Duttweiler alles aktiviert zu haben“, so Lützel. Aus dem Schreiben der Deutschen Glasfaser geht hervor, dass das Projekt in Duttweiler, Diedesfeld und Geinsheim offensichtlich deutlich besser läuft als in Mußbach, Haardt, Gimmeldingen und Königsbach. Im Neustadter Norden ist es zum zweiten Mal zu einer Insolvenz der beauftragten Baufirma gekommen, weshalb sich die Arbeit extrem verzögern und die Menschen zum Teil schon seit Jahren auf ihren Glasfaseranschluss warten. In Duttweiler, Diedesfeld und Geinsheim seien die Arbeiten hingegen fast abgeschlossen. „Schritt für Schritt kommen wir voran“, informiert die Deutsche Glasfaser in ihrem Schreiben. Der Ausbau in den drei Ortsteilen hat im Sommer beziehungsweise Winter 2023 begonnen. Nachdem Anschlüsse in Duttweiler aktiviert worden seien, sei Diedesfeld an der Reihe und danach dann Geinsheim.