Ende Juli wird mit dem Glasfaser-Ausbau im Neustadter Norden begonnen: Das hatte das Unternehmen Deutsche Glasfaser zuletzt Mitte Juni versprochen. Trotzdem rollen erst in zwei bis drei Wochen kleine Bagger an. Und das hat seinen Grund, wie der regionale Unternehmenssprecher Thomas Schommer am Montag auf Anfrage mitteilte. Bevor die Tiefbau-Arbeiten begännen, stünden Ortsbegehungen entlang der künftigen Trassen an. Dabei vertreten seien beispielsweise andere Versorger, die Leitungen im Boden liegen hätten, wie Stadtwerke oder Stadtentsorgung. Gleichzeitig würde unter anderem festgelegt, welche verkehrsrechtlichen Anordnungen es geben müsse. Sobald diese Fragen geklärt und vom Bauunternehmen in seine Planung aufgenommen seien, gehe es richtig los, versprach Schommer. Auf den Glasfaser-Ausbau wartet der Neustadter Norden schon geraume Zeit; ursprünglich war einmal Frühjahr 2021 angepeilt worden.